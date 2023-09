Rodrigo Escórcio deixou a Madeira e viajou até Lisboa para seguir o sonho de entrar no 'Big Brother'. Esteve na 'casa mais vigiada do país' apenas uma semana, tempo insuficiente para conquistar os espectadores.

Acabou expulso na gala do passado domingo, 17 de setembro, mas deixou a imagem de um jovem divertido, sociável e brincalhão. No entanto, está um pouco arrependido.

"Os portugueses querem ver fogo, mais discussões. O que queria era criar bom ambiente, dar-me bem com todos", explicou Rodrigo aos jornalistas numa conversa que aconteceu na manhã de segunda-feira, poucas horas depois de ter abandonado o jogo.

O madeirense, de apenas 22 anos, garante que entrou para ser ele próprio mas confessa não se ter conseguido adaptar ao formato. "Sou muito extrovertido, gosto muito de brincar e de diversão. Tive uma semana para não me adaptar e não consegui", fez notar.

Rodrigo realçou ainda que se sente "desiludido", principalmente porque sabe que iria "evoluir" ao longo das próximas semanas. "Saio com sentimento de revolta, porque sinto que poderia ter dado mais. Este programa deve ter sido um dos que teve concorrentes mais fortes, para nos encaixarmos ali é muito complicado. Sinto que se mostrasse um pouco do lado mau, que é o que as pessoas querem ver, poderia ter ficado na casa. O que fiz foi mostrar o que sou.", acrescentou.

Por fim, Rodrigo diz que esta foi uma "experiência inesquecível" e se for novamente chamado para entrar num outro reality show, não pensará duas vezes para aceitar.

Leia Também: 'Big Brother'. Rodrigo foi expulso e Jéssica deixou todos a chorar