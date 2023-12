Conforme foi noticiado por alguns meios cor-de-rosa no passado mês de novembro, Simone de Oliveira mudou-se de 'malas e bagagens' para a Casa do Artista, em Lisboa, onde passou a residir.

É lá que a veterana cantora passa agora os seus dias, rodeada de outras grandes estrelas portuguesas que, também lá, residem.

No Instagram da Casa do Artista foi partilhado um vídeo no qual Simone surge a fazer uma das coisas que mais gosta: a cantar.

Nas imagens, a artista está em palco com João Mendonza, enquanto os dois interpretam o tema 'No Teu Poema', de Carlos do Carmo.

O vídeo em causa foi também partilhado por José Raposo, o atual diretor desta instituição particular de solidariedade social que presta serviços ao artistas idosos.

