Fez furor no verão de 1987 com o single "Boys (Summertime love)", que vendeu mais de 1,5 milhões de cópias em todo o mundo. Nascida a 15 de março de 1968 em Génova, em Itália, onde continua a residir, Sabrina Salerno foi um dos símbolos sexuais da década de 1980, rivalizando no volume do peito com a cantora britânica Samantha Fox, hoje uma das suas grandes amigas. Apesar de já ter recorrido à cirurgia estética, a cantora, apresentadora, modelo, atriz e produtora musical italiana continua a partir corações.

Nas últimas horas, Sabrina, como continua a ser conhecida internacionalmente, partilhou com os milhares de seguidores algumas das fotografias que tirou numa ida à Bagni Medusa, uma popular estação balnear localizada em Génova, no norte de Itália. Envergando um reduzido bíquini preto, a antiga celebridade internacional, atualmente com 53 anos, encantou os admiradores. "És uma deusa", elogiou Domenico Simonetti. "Um verdadeiro prazer para os nossos olhos", escreveu também Pier Paolo Di Santo.