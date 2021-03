Há três anos, Portugal preparava-se para um dos eventos mais aguardados de 2018. O Festival Eurovisão da Canção, do qual Sílvia Alberto foi uma das anfitriãs - ao lado de Catarina Furtado, Daniela Ruah e Filomena Cautela.

Esta experiência única na carreira da apresentadora deixou saudades e esta segunda-feira a nostalgia invadiu a sua conta de Instagram, onde foi partilhada uma memória dos bastidores.

"Hoje cruzei-me com esta fotografia. Ao fundo o Luís, ao lado as mãos de fada da artesã costureira. Ao centro uma miúda sem jeito para ser princesa, dentro de um vestido de conto de fadas. Saudades. Do João, dos vestidos lindos, das grandes noites de entretenimento. Está para breve", escreveu Sílvia Alberto na legenda da publicação.

Veja abaixo.

