O programa 'Irresistível', uma das apostas da SIC Mulher, estava a cargo de Alexandra Lencastre mas isso mudará já na próxima temporada. Bárbara Guimarães foi a apresentadora escolhida para conduzir o formato, o primeiro desde '24 Horas de Vida', em 2020.

"Sou feita de regressos e este é um desafio que encarei com muita vontade", começou por explicar numa conversa aos jornalistas durante a apresentação da nova grelha da SIC.

Questionada sobre se já falou com Alexandra Lencastre sobre esta substituição, Bárbara referiu que essa conversa ainda não existiu porque regressou recentemente de férias. "Ela saberá, naturalmente, que esta temporada fica ao meu cargo e que a próxima ficará com outra pessoa", referiu.

No mesmo evento, também Daniel Oliveira abordou esta decisão, cuja justificação associou à participação de Alexandra Lencastre na nova novela da SIC, "que começa a ser gravada ainda este ano". "Tínhamos um espaço que é relevante para a SIC Mulher e acreditámos que a Bárbara tinha as condições mais que necessárias para ter um programa que há muito que ela desejava, com entrevistas e conversas", disse ainda.

Bárbara Guimarães contou ainda aquilo que se poderá esperar desta nova temporada do programa: "Vai ter muito o enfoque dos 30 anos da SIC. Vai ser muito solto, muito leve e aquilo que as pessoas gostam de ver em casa: como se estivessem elas próprias dentro da nossa conversa".

Leia Também: Bárbara Guimarães em África? "Como é imenso, intenso e ainda existe"