A SIC está à procura de novos talentos entre os 18 e 25 anos para a "próxima grande produção original" do canal, para a plataforma de streaming OPTO.

Como o Fama ao Minuto apurou na festa de apresentação da grelha da SIC, que aconteceu no início deste mês de setembro, será criada uma série juvenil relacionada com o universo de 'Papel Principal', a nova novela do canal.

A produção irá ser um 'spin-off' dessa mesma história e Daniel Oliveira quer jovens ainda desconhecidos para o elenco.

'Os Eleitos', como se irá chamar, tem assim o casting aberto até ao próximo dia 30 de setembro e as inscrições podem ser feitas aqui.