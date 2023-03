Após uma disputa cerrada pelas audiências do passado mês, eis que a SIC levou, uma vez mais, a melhor. O anúncio foi feito por Daniel Oliveira nas redes sociais.

"- SIC vence o mês e é há 49 meses a estação mais vista em Portugal.

- SIC é líder na média acumulada do ano e liderou este mês nos períodos das manhãs, prime time e late night.

- 'Isto é Gozar com quem Trabalha' foi o programa de entretenimento mais visto do mês.

- 'Jornal da Noite' e 'Primeiro Jornal' são os espaços de informação mais vistos em Portugal.

- 'Vale Tudo' continua a destacar-se com sucesso nas noites de domingo.

- 'Sangue Oculto', 'Por Ti', 'Um Lugar ao Sol' e 'Pantanal' foram líderes na ficção.

- 'Alta Definição' e 'Domingão' consolidam a liderança das tardes de fim de semana.

- Em fevereiro, a SIC foi mais uma vez líder nos targets comerciais".

Entretanto, deixou a seguinte mensagem: "Parabéns a todos os nossos por esta vitória tão saborosa, num mês que se antecipava exigente e competitivo até ao fim. É uma conquista de cada um dos que fazem a SIC, no ecrã e fora dele e que conseguiram conferir o diferencial qualitativo que torna ainda mais evidente a importância que cada um tem no resultado final. Por isso é tão saboroso. Porque mais do que nunca, foi uma vitória de todos. O 'extra mile' que todos percorremos em conjunto para estarmos à altura do desafio que se impunha é uma prova emocionante da entrega, sentido de compromisso, talento e profissionalismo. Sou um privilegiado por trabalhar com gente tão boa. E isto vale quanto?".

