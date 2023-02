"Do primeiro ao último minuto". Cristina Ferreira e a TVI têm motivos para celebrar. O novo reality show da estação de Queluz 'O Triângulo' conquistou os telespectadores e saiu em primeiro nas audiências, conforme a apresentadora do formato evidenciou na sua página de Instagram.

"Uma estreia que prendeu a atenção dos espectadores que apenas viram o primeiro dia. 20 concorrentes dentro da casa, 10 a disputarem o jogo cá fora, um jogo que muda todas as semanas e que todos os dias têm novos desafios. Só acompanhando todos os dias se vai perceber a mecânica e o que muda", nota ainda, prometendo que se avizinham muitas surpresas.

"Do talhante à camionista, do ex-militar ao farmacêutico, do capitão da seleção ao PT, da cake designer à dona da sex shop. Um programa de pessoas e emoções, de amor e ódio, de perceções e desconstruções. Assim é o reality. Está no ar. Obrigada", completa.

Leia Também: Concorrente polémica d'O Triângulo' é contra os médicos: "Negócio sujo"

Leia Também: Conheça os concorrentes de 'O Triângulo', o novo reality show da TVI