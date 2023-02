Já chegou o tão aguardado e fala reality show da TVI, 'O Triângulo'. O novo programa estreou na noite de domingo, dia 26 de fevereiro, e conta com um grande grupo de concorrentes.

Veja na galeria as imagens que o canal disponibilizou na conta oficial de Instagram de 'O Triângulo' e conheça as caras que entraram nesta aventura.

De recordar que as reações à estreia não foram todas boas, com muitos seguidores a compararem o formato ao do 'Big Brother' ou 'Casa dos Segredos'.

Para a ocasião, Cristina Ferreira escolheu um conjunto branco.

