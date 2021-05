Maria João Abreu encontra-se internada após ter sofrido um aneurisma. A SIC confirmou a informação, já adiantada por diversos meios de comunicação, através de uma nota que enviou esta terça-feira, dia 4 de maio, às redações.

"A atriz Maria João Abreu sofreu na sexta-feira, dia 30 de abril, um aneurisma e está a ser acompanhada no Hospital Garcia de Orta. Toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido. Pedimos com carinho a todos, em especial à Comunicação Social, que nos permitam passar por este momento com a calma e privacidade necessárias para ajudar a Maria João Abreu a superar este desafio. Obrigado", lê-se.

