João Palhinha enviou um comunicado às redações, na tarde desta sexta-feira, e reagiu, vários dias depois de serem divulgadas as primeiras notícias, à separação de Patrícia Palhares, mãe do seu filho João Maria.

O médio português, recentemente contratado pelo Bayern de Munique, começou por frisar que "há temas e matérias que devem ficar apenas na esfera privada" e pediu "respeito" por si, pelo filho e pelo "bebé que aí vem", referindo-se à segunda gravidez da ex-companheira.

"A especulação e as inverdades que têm sido publicitadas - a meu respeito e a respeito da Patrícia - , que desminto categoricamente, são mais do que apenas notícias e podem ter um impacto relevante no crescimento das crianças. Neste momento particularmente delicado das nossas vidas, mantenho o meu foco em poder estar e passar tempo de qualidade com o nosso filho João Maria. Peço, por isso, reserva e ponderação aos meios de comunicação social", acrescentou, depois, o jogador luso, de 29 anos.

Por fim, Palhinha refere que esteve "até ao fim, absolutamente empenhado no casamento" e que esse facto "não pode ser colocado em causa". "Trabalho arduamente, com uma carreira de uma década focada no esforço e em meritocracia desportiva. Mantenho este compromisso, devo-o a todos vós e a todos os que seguem o meu trabalho, e a quem muito agradeço todo o apoio que tenho recebido", rematou.

Vale lembrar que, no último mercado de transferências, João Palhinha foi transferido do Fulham, de Inglaterra, para o Bayern de Munique, da Alemanha.

Leia, abaixo, o comunicado completo:

"É meu dever, sobretudo enquanto pai, pedir a todos os meios de comunicação social que entendam que há temas e matérias que devem ficar apenas na esfera privada.

Assim, embora entendendo o vosso dever profissional, peço que mantenham o respeito por mim, pelo meu filho e pelo bebé que aí vem, também pela sua mãe e por todos os meus familiares.

Peço, igualmente, a todos a proteção da imagem do nosso filho João Maria, nomeadamente no que toca à sua utilização em redes sociais e exploração noticiosa de algo que em nada contribui para o seu bem-estar presente ou futuro.

A especulação e as inverdades que têm sido publicitadas - a meu respeito e a respeito da Patrícia - , que desminto categoricamente, são mais do que apenas notícias e podem ter um impacto relevante no crescimento das crianças.

Neste momento particularmente delicado das nossas vidas, mantenho o meu foco em poder estar e passar tempo de qualidade com o nosso filho João Maria. Peço, por isso, reserva e ponderação aos meios de comunicação social.

Até ao fim, estive absolutamente empenhado no meu casamento e no respeito à vida familiar, o que não pode ser colocado em causa.

Trabalho arduamente, com uma carreira de uma década focada no esforço e em meritocracia desportiva. Mantenho este compromisso, devo-o a todos vós e a todos os que seguem o meu trabalho, e a quem muito agradeço todo o apoio que tenho recebido".