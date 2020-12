Foi transmitido o último episódio d'O Noivo é Que Sabe', da SIC, este domingo, dia 13 de dezembro. A estação despediu-se do programa com as restantes imagens do casamento de Pedro Guedes e Kelly Baron, mas não ficaram por aqui.

Foi ainda transmitido o casamento da cantora Rebeca e Élio. Momento que foi também destacado na página oficial de Instagram, onde o canal partilhou algumas imagens desta última cerimónia.

"Finalmente casados! Que a caminhada seja longa, repleta de amor e compreensão! Muitas felicidades aos noivos, Rebeca e Élio", lê-se na legenda das fotografias que pode ver na publicação abaixo.

Leia Também: É hoje o último 'O Noivo é que Sabe'! Eis o visual de Cláudia Vieira