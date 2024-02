Fãs de 'Casados à Primeira Vista', esta notícia é para vocês. O reality show da SIC está de volta à televisão e a confirmação surge com a abertura das inscrições.

Quem quiser participar no programa que tem como intuito formar novos casais amorosos poderá candidatar-se através do formulário já disponibilizado pela Shine Iberia, a produtora responsável.

O Fama ao Minuto sabe ainda que a estreia do reality show começou a ser promovida em antena esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, ainda que a informação só tenha sido divulgada no site e nas redes sociais do canal ao final da manhã.

"A experiência social que arrebatou o coração dos portugueses está de volta e esta é a sua oportunidade. Procuramos candidatos almas-gémeas, caras-metade desencontradas para viverem a experiência de uma vida", faz notar o vídeo promocional em causa.

Vale lembrar que 'Casados à Primeira Vista' é a adaptação portuguesa do conhecido programa 'Married At First Sight'. Os concorrentes casam sem conhecerem os seus noivos e passam os dias seguintes a conviverem com os seus novos 'companheiros'. No final de cada semana, são convidados a decidirem se querem permanecer nesta experiência ou se, pelo contrário, não acreditam na relação que lhes foi proposta pelos especialistas. O formato conta com três temporadas, todas elas apresentadas por Diana Chaves.

Para aceder ao formulário de inscrição de 'Casados à Primeira Vista' pode carregar aqui.

