Atualmente a viver no Brasil, onde tem integrado vários projetos e conquistado o sucesso, Pedro Carvalho regressou a Portugal para um projeto numa nova casa, a SIC.

Com a pausa das gravações no Brasil, o ator conseguiu voltar ao país natal para fazer parte de um projeto da estação na qual nunca trabalhou antes. Recorde-se que antes de viajar para o Brasil, o ator trabalhava na TVI.

"Consegui terminar um filme no Brasil e ia fazer a próxima novela da Globo, mas eles disseram que só tinham projeto para mim no próximo ano por causa da pandemia, que atrasou tudo. Vim para Portugal e sou muito grato ao Daniel que me convidou para fazer este projeto. Eu nunca tinha estado na SIC. É a minha primeira vez nesta casa e estou muito feliz", disse Pedro Carvalho em conversa com Diana Chaves e João Baião no programa 'Casa Feliz'.

Sem revelar grandes pormenores sobre o novo projeto, o ator apenas disse que vai interpretar "uma personagem que está num núcleo cómico".

Durante a presença no programa que ocupa as manhãs da estação de Paços de Arcos, Pedro Carvalho recordou os primeiros passos no mundo da representação e lembrou também a novela que fez ao lado da atriz brasileira Juliana Paes.

"Gostei muito de trabalhar com ela. Ficamos amigos, mesmo", afirmou. "É muito generosa em cena. Muitas vezes tinham que parar as gravações porque nos desmanchávamos a rir", partilhou de seguida, destacando ainda que a atriz "é uma pessoa extremamente humilde, muito querida e muito fofa".

Sobre a ida para o Brasil, Pedro Carvalho realçou: "Sempre quis fazer uma carreira internacional, mas direcionada para Espanha. Tinha contrato na TVI e nunca tinha tido essa oportunidade. Até que um dia recebo uma ligação do Brasil de uma amiga minha que é agente de atores - hoje em dia é minha agente -, a dizer que tinha ido a uma reunião para propor uma atriz dela para uma novela e viu a minha fotografia e o meu nome em cima da mesa".

E foi através dessa amiga que a ligação com os responsáveis pela novela acabou por acontecer. Na altura estava a gravar um novo projeto para a TVI, mas, de um dia para o outro, fez as malas e rumou até ao Brasil para trabalhar, onde se mantém.

"Foi a melhor decisão que tomei porque o Brasil tornou-me numa pessoa muito mais feliz. E tornou-me num ator muito mais realizado", realçou.

