Depois de terem iniciado o programa 'Casa Feliz' com a promessa de que seria revelado a 'nova' aposta do canal, uma pessoa que iria regressar à família SIC, Diana Chaves e João Baião apresentaram a grande novidade.

Maria João Bastos é a mais recente aposta do canal, que continua a alargar a 'lista' de atores.

"É um regresso. Ainda há pouco tempo estive aqui a fazer uma personagem muito intensa", começou por dizer a atriz, referindo que se prepara para dar vida a uma outra personagem também "muito intensa".

"Estou muito feliz com este projeto. A verdade é que todos fomos surpreendidos com esta nova realidade da Covid. Eu nem estaria em Portugal. Todos os meus trabalhos foram adiados e acabei por ficar cá", contou de seguida, explicando que se não estivéssemos perante uma pandemia, estaria a trabalhar noutro projeto fora do país.

"Neste caso existe um lado muito positivo, que é poder estar aqui a fazer este projeto. Recebi o convite com muito entusiasmo", acrescentou, referindo que vai dar vida a uma vilã.

Sem revelar o nome da nova novela da estação, Maria João Bastos mostrou-se ainda muito feliz com o facto de estar a trabalhar ao lado dos também atores Ricardo Pereira e Paulo Rocha.

