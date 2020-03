Shawn Mendes é uma das muitas caras conhecidas que decidiram fazer doações a hospitais e instituições que estão dedicados ao combate da Covid-19 e em ajudar os que mais necessitam nesta fase difícil que o mundo atravessa.

O cantor anunciou que doou 175 mil dólares, cerca de 160 mil euros, a um hospital pediátrico na sua cidade natal, Toronto, para ajudar a apoiar no combate ao novo coronavírus. Uma informação que foi partilhada nas redes sociais.

A contribuição foi feita com a Fundação Shawn Mendes, uma instituição que lançou em agosto do ano passado para apoiar várias causas relacionadas com os mais novos.

“Um especial obrigado ao Shawn Mendes e à Shawn Mendes Foundation pelo seu apoio contínuo à SickKids Foundation e ao nosso hospital em Toronto”, disse Ted Gerrard, CEO da SickKids Foundation em comunicado à Entertainment Tonight Canada. “Esta doação generosa e oportuna ajudará o nosso hospital a aumentar os esforços na prevenção e rastreamento da Covid-19”, acrescentou.

O artista e a sua fundação também se comprometeram a dar todas as doações recebidas no próximo mês à SickKids e à Organização Mundial da Saúde (OMS).

