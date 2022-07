Sharon e Ozzy Osbourne completaram 40 anos de casamento esta segunda-feira. Uma data que foi assinalada pelo artista no Instagram com a recordação de uma fotografia deste dia marcante.

De acordo com o Page Six, Sharon, então com 18 anos, conheceu o Ozzy quando o seu pai era empresário da banda do músico, Black Sabbath.

Casaram-se numa luxuosa cerimónia no Havai, em julho de 1982, e mais tarde deram as boas-vindas a três filhos, Aimee, Kelly e Jack.

Por sua vez, Sharon disse na mesma rede social: "2022 é um ano especial para mim. Faço 40 anos de casamento com o meu querido Ozzy. Conhecemo-nos quando eu tinha 18 anos, somos amigos há mais de 52 anos, amantes, marido e mulher, avós e almas gémeas. Sempre um ao lado do outro. Amo-te, Ozzy".