A empresária Camila Farani, conhecida pelo programa 'Shark Tank Brasil', emitiu um comunicado na sexta-feira, 31 de janeiro, alegando ter sido vítima de violência doméstica por parte da ex-mulher, a consultora de moda Tula Tavares.

Segundo o comunicado, publicado no Instagram, Farani conseguiu uma medida de proteção há pouco mais de uma semana e Tavares "foi retirada de casa".

"Tentei evitar ao máximo comentar sobre esse assunto extremamente doloroso e delicado, mas entendo que a minha relação com cada um de vocês foi construída com base no respeito e na transparência", pode ler-se.

"Fui vítima de violência doméstica. Há pouco mais de uma semana, a minha ex-esposa, Tula, foi retirada de casa por conta de uma medida protetiva que visa manter a minha segurança".

"Relações acabam. O nosso filho tem duas mães e, em casos conturbados como esse, fica a cargo da Justiça decidir sobre o convívio com ambas, como tem sido feito", explicou ainda, acrescentando que o processo decorre em segredo de justiça e agradecendo o "apoio e a compreensão de todos".

A consultora de moda, por sua vez, veio a público uma hora depois do comunicado da ex-mulher, a quem também acusa de violência doméstica. "Fui surpreendida com uma falsa acusação (...). A verdade é que era eu quem sofria violência física, moral, psicológica e patrimonial durante todo esse tempo".

De acordo com a defesa de Tavares, a consultora de moda é vítima de violência desde que o filho de ambas, Lucca, tem 3 meses, e o casal resolveu separar-se no final de 2024.

Leia Também: Baldoni cria site que mostra mensagens 'íntimas' entre ele e Blake Lively