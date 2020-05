Sharam Diniz fez furor na imprensa norte-americana na última semana. A modelo foi referida em diversas notícias, de publicações como a revista People, depois de ter feito uma entrevista em direto no seu Instagram com a atriz Gabrielle Union.

A dar que falar estão as polémicas declarações feitas pela estrela de Hollywood durante a conversa entre as duas. Esta falou sobre o impacto que a Covid-19 teve em artistas negros e afirmou que muitos estão a ter dificuldade em pagar as suas contas.

Imposta lembrar que a luso-angolana Sharam Diniz - a viver uma temporada no Rio de Janeiro - aproveitou este tempo de isolamento social, em que está impossibilidade de continuar a formação em representação, para dinamizar diversas entrevistas e debates, em direto, nas suas redes sociais. Além de Gabrielle Union, a manequim já teve outros convidados de esfera internacional no seu Instagram.

