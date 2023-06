Os últimos meses foram sobretudo de renovação para Shakira. Depois de se separar de Gerard Piqué, a cantora colombiana, de 46 anos, decidiu mudar de casa e ir viver com os filhos, Milan e Sasha, para Miami, Estados Unidos.

"Aos poucos estou a conseguir, [estou] a reconstruir o ninho", disse numa entrevista à revista People, versão espanhola.

Nesta conversa, a artista falou da sua polémica separação, marcada por suspeitas de traição por parte do antigo jogador de futebol, do processo de 'cura' do seu coração e do apoio fundamental do pai, William Mebarak.

"Ele [o pai] foi a Barcelona para me consolar quando eu estava consumida pela tristeza por causa da minha separação. Enquanto estava lá na primeira comunhão do Milan, ficou gravemente ferido num acidente. Fiquei a saber pela imprensa que fui traída enquanto o meu pai estava nos cuidados intensivos. Achei que não iria sobreviver", recorda.

Tendo isto em conta, não é surpresa nenhuma que Shakira esteja focada no pai, de 91 anos. "A recuperação dele foi muito difícil e lenta, mas é um homem maravilhoso", notou.

Shakira garante que não podia estar mais orgulhosa dos seus pais, esperando que estes sejam um exemplo de "amor", "dedicação" e "vontade de viver" para os filhos.

A estrela nota ainda que os filhos lhe dão "uma força indescritível" todos os dias. Neste sentido, Shakira espera que a "dor que os filhos injustamente enfrentaram" os tenha tornado mais compassivos, fortes e nobres.

