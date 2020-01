Shakira e Gerard Piqué são um casal muito acarinhado, mas será muito difícil os fãs verem a cantora e o jogador a casarem-se. Dar o nó não está nos planos, como a artista contou recentemente.

"Prefiro que ele me veja como a sua namorada", disse em entrevista ao programa '60 minutes', momento em que falou, sem nenhum tipo de problemas, sobre o motivo pelo qual não quer casar-se com o jogador.

"O casamento assusta-me. Não quero que ele me veja como a 'mulher'. [...] Prefiro mantê-lo atento que pense que tudo é possível, dependendo do seu comportamento", explicou sob o olhar atento de Piqué, que pareceu ter concordado com as palavras da companheira.

Recorde-se que o casal conheceu-se no Mundial de 2010 e são pais de dois meninos, Milan, de seis anos, e Sasha, de quatro.

