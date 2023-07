Shakira saiu recentemente com a estrela da NBA Jimmy Butler para um discreto jantar em Londres, esta quarta-feira, dia 12 de julho.

De acordo com o E! News, Shakira e Jimmy juntaram-se no Novikov Restaurant & Bar, "um dos restaurantes mais populares entre as celebridades" na capital de Inglaterra.

Na ocasião, a artista estava a usar um top azul com calças pretas. Já Jimmy vestia uma t-shirt preta e calças de veludo.

Sabe-se ainda que chegaram separados ao restaurante, com pouco minutos entre eles, como conta uma testemunha do E! News. "Os dois foram vistos e pareciam muito bem dentro do restaurante", acrescentou.

Após o jantar, diz, a equipa de segurança de Jimmy ajudou Shakira a entrar no carro onde a aguardava um motorista, que estava estacionado do lado de fora da saída de emergência do restaurante. O atleta saiu pouco tempo depois.