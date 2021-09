Aquilo que seria um descontraído passeio pelo parque revelou-se para Shakira um episódio inesquecível. A cantora foi atacada por dois javalis enquanto passeava na companhia do filho Milan, de oito anos.

"Fui atacada por dois javalis no parque. Levaram a minha mala para o bosque com o meu telefone. No final, só ma deixaram porque os enfrentei", relatou a artista num Instagram Story.

Nas imagens, ouve-se ainda Shakira dizer ao filho: "Milan, diz a verdade, diz como a tua mãe enfrentou os javalis".

Siga o link

Leia Também: Shakira e Gerard Piqué desfrutam de passeio de barco com os filhos