Seu Jorge quebrou o silêncio e publicou um vídeo no Instagram onde fala dos ataques racistas de que foi alvo durante o espetáculo em Porto Alegre, no Brasil, na passada sexta-feira. Tratou-se de um concerto num "jantar de gala com pessoas muito bem vestidas, um evento reservado".

"Particularmente, não vi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que encontrei foram somente os funcionários que, uma coisa que me causou muita espécie, ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse ao local do espetáculo", relatou, referindo que no final acabou por estar com todos.

"Quando o espetáculo chegou ao fim e saí do palco, ao chegar atrás do palco, começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo, por conta disso, percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis", contou. Ainda assim, diz, voltou ao palco, sozinho, agradeceu e retirou-se.

"Não reconheci a cidade que aprendi a amar e respeitar. Não era a cidade que eu conhecia. [...] O que presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista", disse o artista, de 52 anos, agradecendo depois o carinho que recebeu dos fãs.

"Ao povo negro do Rio Grande do Sul e de toda a região do Sul, quero dizer que amo-vos a todos, admiro e respeito. E digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer esta guerra que segrega o nosso povo à miséria e à falta de oportunidade no Brasil", acrescentou.

Ouça no vídeo abaixo a mensagem completa de Seu Jorge:

