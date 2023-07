Estávamos em 2008 e a TVI inovava com uma série com custos de produção muito acima do normal para a televisão portuguesa. 'Equador', inspirada no livro homónimo de Miguel Sousa Tavares, contava a história de Luís Bernardo, que no início do século XX foi nomeado para o cargo de governador-geral de São Tomé e Príncipe.

Esta superprodução foi gravada em quatro continentes (Europa, África, América e Ásia) e contou com mais de 20 mil figurantes. O elenco reuniu cerca de 100 atores, com destaque para Maria João Bastos, Marco D'Almeida, Nicolau Breyner e Alexandra Lencastre. O protagonista foi Filipe Duarte, que morreu de forma inesperada em abril de 2020.

Durante os próximos fins de semana poderá rever 'Equador' na televisão. A trama será transmitida aos fins de semana no canal 'TVI Ficção', sempre a partir das 22h.

Vale lembrar que, caso não queira esperar para ver os episódios, os mesmos estão disponíveis na íntegra na plataforma TVI Player.