Sérgio Rossi esteve esta terça-feira, dia 31 de agosto, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. O cantor 'abriu' o seu coração e acabou a ser surpreendido com uma mensagem inesperada da tia, a cantora Ágata.

Se em alguns momentos esta seria uma mensagem esperada, agora nem tanto. Tia e sobrinho estão novamente a atravessar um mau momento na relação de ambos e, por isso, Sérgio reagiu com muito espanto a um vídeo enviado pela tia.

Ao perceber o espanto do músico, Goucha quis saber como está agora a relação de Ágata e Sérgio. "Como o cão e o gato", respondeu o músico.

Confessando que nem sempre está de acordo com as opiniões e posições da tia, Sérgio não esconde a admiração e agradecimento que tem por tudo o que esta fez por si. "Agradeço-lhe imenso", afirma.

Sobre o facto de estar igualmente de costas voltadas com a irmã, Romana, o músico apenas afirmou: "Não vou entrar em pormenores".

Apesar da resistência do cantor em falar sobre o tema, Goucha quis saber se estes arrufos familiares o entristecem.

"Entristece-me quando é a família, nós, como figuras publicas, que muitas vezes permitirmos, dentro do seio familiar, que as coisas cheguem à parte pública", refere, dando conta de que não gosta de que falem da sua família "fora de portas".

"As coisas não tinham que ser colocadas em praça pública", defende ainda, garantindo que o seu grande objetivo é "preservar a vida familiar".

A motivar a desavença familiar estão, ao que tudo indica, declarações de Romana conta o pai, feitas no programa 'Júlia'. A cantora afirmou ter sido exposta a episódios de violência na infância e ainda que nunca lhe foi entregue uma parte do dinheiro que ganhou no início da sua carreira, quando era menor.

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Sérgio Rossi