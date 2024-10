Ágata vive um momento particularmente difícil da sua vida. Um dos filhos, Marco Caneira, foi detido de maneira a cumprir uma pena de seis anos e meio de prisão por crime de violação de uma menor de idade.

Saindo em defesa da cantora, Sérgio Rossi, de quem é muito próxima, fez uma partilha nas redes sociais em forma de apoio.

"Uma segunda mãe que Deus me atribuiu. No melhor e no pior nunca nos abandonamos", sublinhou.

"Sempre aqui de mãos dadas com a mulher que me tratou sempre como o seu filho do coração", completou.

De relembrar que Ágata é tia de Sérgio Rossi.

