O filho mais velho de Ágata, Marco Caneira, foi detido no passado domingo, dia 22 de setembro, pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, para cumprir pena por violar uma jovem de 14 anos, em 2016, em Ponta Delgada, nos Açores.

A notícia foi tema de comentário no programa 'V+Fama' esta semana.

António Leal e Silva, amigo próximo da cantora, notou que Ágata "está de rastos" com o sucedido.

"Ela tem uma paixão enorme pelos filhos e está de rastos. Gosta muito deste filho", realçou.

"Também o conheço pessoalmente, tenho dele a melhor das impressões. É casado e tem uma filha. A mulher é amorosa. É um casal muito querido", realçou, garantindo que não "está a defender ou a atacar", até porque a sua única preocupação é a artista.

"Ela não está em condições de falar com ninguém", sublinhou.

Por fim, fez um esclarecimento: "Alguém ser solidário com um amigo, que é o que se está a passar da minha parte em relação à Ágata - e ao Marco também, porque o conheci - não tem nada a ver com processos judiciais. A justiça pertence à justiça. Errou, cometeu um crime é julgado, foi condenado, tem de cumprir a pena. Isso não impede que sejamos solidários com os amigos".

