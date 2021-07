Tristan Thompson deixou um comentário na recente publicação que Khloé Kardashian fez no Instagram.

A celebridade publicou uma fotografia captada na praia, onde aparece com um vestido azul, no meio da areia. Entre as muitas reações à publicação, destacou-se o comentário do pai da filha, de quem está separada.

Recorde-se que em junho a People confirmou que o casal tinha colocado novamente um ponto final na relação.

Com vários emojis com olhos de coração, foi assim que Tristan reagiu à publicação.

Reação de Tristan à publicação de Khloé© Instagram

