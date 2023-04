Tal como o Fama ao Minuto lhe tem vindo a dar conta, a separação de Pedro Soá e de Ana Águas tem deixado o ex-concorrente do 'Big Brother' de rastos, sentimento que tem vindo a ser partilhado pelo próprio com recurso às redes sociais.

Pedro já explicou que o namoro terminou por decisão da ex-companheira, que o mesmo diz ter sido pressionada pela família "retrógrada com manias de regionalização e poder".

Agora, o empresário voltou ao Instagram para partilhar novas fotos com Ana, onde também surge o cão de ambos. "Who knows, maybe one day the 3 of us will be together again… [Quem sabe, talvez um dia nós três estaremos juntos novamente...]", escreveu Pedro na legenda.

Vale lembrar que Pedro Soá estará na tarde deste sábado no programa 'Em Família', da TVI.

Leia Também: Pedro Soá e Ana Águas separam-se: "Prefiro pensar que faleceu"