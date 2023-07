Depois de Leandro e Doina Stratulat terem revelado no Instagram que estão separados, o tema esteve em destaque no 'Dois às 10', da TVI, e foi comentado por Zé Lopes que, diz, conversou com o cantor.

"Isto para o Leandro não é, de todo, uma rutura definitiva e ele quer deixar isso bem frisado. O Leandro entrou no 'Big Brother Famosos' e foi uma figura muito controversa, havia quem percebesse o jogo dele, havia quem não percebesse e isso (as pessoas que não entenderam, embora fosse uma minoria) afetou psicologicamente o Leandro", começou por dizer o comentador de notícias cor de rosa.

Zé Lopes realça que foi "difícil" para o cantor gerir essa fase após o 'BB Famosos' e "procurou ajuda psicológica, terapia".

"Enquanto relação, eles precisaram de um tempo parar respirar. Estava a ser difícil para os dois continuarem naquela bolha. São 10 anos, há uma criança pequena, há negócios em comum, há uma casa que estão a construir e é importante ressalvar que nada disso foi por água abaixo. Eles continuam com os negócios em comum, a prioridade é o bem estar do filho, continuam a construir a casa para os dois... Acho mesmo que esta rutura não é definitiva", partilhou.

Veja aqui os comentários de Zé Lopes sobre o anúncio da separação de Leandro e Doina Stratulat.

De recordar que Leandro e Doina Stratulat têm um filho em comum, o pequeno Diego. O artista é ainda pai de Simão, fruto da relação anterior com Sury Cunha.

