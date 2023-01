"Às vezes olho para o meu Instagram e fico a pensar no que será que quero postar aqui… Fotografias minhas toda produzida ou a realidade…? Um bocadinho dos dois? Ou será confuso? Será que me vão levar a sério? Mas a realidade toda ou só um bocadinho? São coisas que me passam pela cabeça", foi assim, expondo as suas dúvidas, que Matilde Breyner deu início a um longo e sentido desabafo.

Com o apoio de uma comunidade de seguidores que lhe deram "muita força e vontade de continuar a partilhar" o que sente, a atriz quis esta terça-feira mostrar "ao mundo" que voltou aos treinos no ginásio.

"Hoje fui ao ginásio e apeteceu-me mostrar isso ao mundo. Não por simplesmente ter ido ao ginásio. Mas porque significa uma grande conquista para mim. E quem passou por uma perda gestacional pode relacionar-se com isto e, por isso mesmo, aqui vai", disse, lembrando que em julho de 2022, aos seis meses de gestação, a sua filha morreu ainda antes do parto.

"É um processo feito de altos e baixos, faz parte. Já tinha tentado voltar a fazer exercício físico, mas não consegui. A primeira vez que tentei, em casa, não passei dos primeiros 5 minutos. Faltava-me força de vontade, mas mais do que isso, sentia que estava a despedir-me do meu corpo de grávida. E eu não queria isso", contou.

"As formas que o meu corpo assumiu depois do parto faziam parte da minha história. Apesar de já terem passado seis meses, ainda tenho um pneu(zinho) na barriga que gosto de exibir sempre que posso. As minhas ancas alargaram e passei, orgulhosamente, de um 34 para um 36. E dei por mim a não querer despedir-me deste corpo", acrescentou, assumindo ter percebido que essa decisão não estava a fazer-lhe bem e que a impedia de seguir em frente.

Matilde sentiu que tinha de fazer alguma coisa por si, voltou "à terapia, à alimentação saudável e ao exercício físico", em prol da sua "saúde mental, e depois de muita insistência do Tiago Felizardo [marido]".

"Sei que há muitas pessoas que vêm aqui espreitar o meu Instagram porque estão a passar pelo mesmo que nós passámos, e por isso, desculpem a falta de fotografias 'em bom', mas agora faz-me mais sentido partilhar a minha realidade, ou parte dela. Se conseguir ajudar alguém já não me importo que digam que sou influencer", terminou.

Leia Também: "2022 será sempre o ano que me destruiu". Matilde Breyner recorda aborto