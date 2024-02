É a primeira novela de Sofia Ribeiro na SIC e a primeira de todas as que já fez como protagonista. O projeto é promissor e é nele que a estação de Paço de Arcos procura inverter uma tendência duradoura nas audiências.

A TVI tem conseguido ser líder no horário nobre e muito graças à novela 'Festa é Festa', um sucesso há já vários anos que inclusive levou à sua extensão por várias temporadas. Em 2024, a estreia de 'Cacau' também correu de feição e atirou mais para o fundo 'Papel Principal', a novela de Carolina Carvalho que não conseguiu entregar tudo aquilo que prometeu.

Agora, é em Sofia Ribeiro que Daniel Oliveira aposta 'todas as fichas'. A atriz deixou a TVI em 2023 e esperou vários meses pela sua primeira novela na SIC.

'Senhora do Mar', produzida pela SP Televisão, foi escrita por Raquel Palermo e João Matos e tem Joaquim Horta e Sílvia Filipe na direção de atores. No elenco tem nomes de luxo como Afonso Pimentel, Júlia Palha, João Jesus, Pedro Hossi, Vera Kolodzig, João Reis e Ana Marta Ferreira.

A história central é a de Joana Pedrosa, personagem de Sofia Ribeiro, que chega a nado a uma praia na Ilha Terceira, nos Açores, a lutar pela vida. Joana é casada com Alexandre (Pedro Hossi) um homem controlador e, por vezes, violento.

Sofia Ribeiro será depois a protagonista do triângulo amoroso que fica completo com Afonso Pimentel, apenas uma das histórias que se irá desenrolar ao longo dos episódios de 'Senhora do Mar'.

A produção em causa chegou até a chamar-se 'Mar Aberto' e as gravações foram iniciadas em novembro do ano passado, precisamente nos Açores.

Lourenço Ortigão esteve perto de aceitar o papel do vilão Alexandre, mas o período que teria de passar nos Açores afastou-o do papel, entregue depois a Pedro Hossi.

Na galeria poderá encontrar os nomes e os rostos das personagens principais da nova novela 'Senhora do Mar'.

