Sofia Ribeiro é a protagonista da nova novela da SIC, 'Senhora do Mar', que estreia já na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro.

O Fama Ao Minuto esteve no lançamento da nova aposta do canal de Paço de Arcos e assistiu a algumas cenas do primeiro capítulo da trama.

Em entrevista, Sofia Ribeiro, que dá vida a Joana, revelou qual o maior desafio que sentiu ao assumir o papel principal.

"O maior desafio para mim é ser um trabalho que eu nunca tinha feito até agora. A maior parte das personagens que fiz até hoje foram vilãs. E quando não o eram, também tinham um caráter muitas vezes duvidoso", disse, entre risos.

Sobre o facto de agora interpretar uma protagonista, cuja personalidade se afasta tanto das personagens que costuma interpretar, Sofia revela sentir-se realizada. "Nunca me tinha sido dada esta hipótese, de fazer uma personagem com bons princípios, bons valores, do início ao fim [da novela]", afirmou.

Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, já tinha revelado que esta personagem foi escrita especialmente para a atriz, algo que, garante, a fez sentir-se "lisonjeada".

"Deixa-me muito lisonjeada e muito feliz, mas ao mesmo tempo também com um sentido de responsabilidade grande. Fiquei logo muito contente com o que li [do guião} e com muita vontade de fazer esta personagem e fazê-la bem", acrescentou.

