Isabel Figueira tem vindo a partilhar nas redes sociais alguns registos destes momentos de descanso que tem aproveitado agora no verão. E foi numa das

que fez no fim de semana, tendo mostrado que aproveitou da melhor maneira o calor em Faro, que recebeu um comentário que não lhe passou despercebido.

"Não é inveja, mas durante o ano está de férias com muita frequência, isso é que é cansaço", observou um internauta que mereceu depois a resposta da figura pública.

"Aí sim? Estive doente no início do ano, não sei se sabia, e não tive férias. Estive a cuidar do problema de saúde que passei, portanto, não sei a que se refere. Mas sim, o verão até setembro vai ser só férias. Tudo de bom para si", reagiu Isabel Figueira.



De recordar que a apresentadora foi diagnosticada com um tumor no ovário e chegou a ser operada.

