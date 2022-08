Andrew Garfield revelou que não fez sexo e passou fome para se preparar para a personagem a que deu vida no filme de 2016 - 'Silêncio' - no qual interpretou um padre jesuíta do século XVII.

“Todos os dias exercia um monte de práticas espirituais. Criei novos rituais, fiquei em celibato durante seis meses e fiz muito jejum”, disse o artista em declarações ao podcast ‘WTF with Marc Maron’.

“Foi muito fixe”, continua. “Passei por experiências loucas e alucinantes por estar sem sexo e comida ao mesmo tempo”, refere.

Garfield passou um ano a preparar-se para o papel com a ajuda do Padre James Martin, a quem se refere como “amigo e guia espiritual”.

