Gabriela Santana deixou os fãs em delírio com a sua mais recente partilha feita nas redes sociais.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' surpreendeu ao pousar completamente nua no interior de uma banheira com espuma, estando apenas coberta com algumas purpurinas.

"Que comece a contagem decrescente para o carnaval", escreveu Gabriela na legenda, seguida de diversos elogios dos seguidores.

"Que corpão", "linda" e "que brasa" são apenas alguns exemplos das mensagens que poderá ler mais abaixo.

