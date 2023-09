As condições oferecidas por produtoras a atores, figurantes e bailarinos têm merecido inúmeras queixas ao longo dos anos, mas acabam, na maior parte das vezes, por cair no esquecimento, até porque não falta quem as aceite quando a maior regalia é poder estar perto dos seus ídolos.

O mais recente caso envolve Bárbara Bandeira e a produtora Omaja, que se uniram para a realização de um novo videoclipe. A parceria, ao que tudo indica, começou com o ‘pé esquerdo’ logo no primeiro projeto.

A Omaja abriu um casting na passada terça-feira, dia 19 de setembro, de forma a encontrar figurantes para o novo videoclipe de Bárbara Bandeira. Os interessados tinham apenas de enviar uma fotografia e alguns dados pessoais mas o e-mail que receberam em troca foi tudo menos o que esperavam.

A produtora deixou claro logo no primeiro contacto com os inscritos que o trabalho em causa não seria renumerado, não teria direito a alimentação nem transporte e que o mesmo duraria um total de cinco horas (entre as 21h00 e as 02h00). As filmagens aconteceriam no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, esta sexta-feira, dia 22 de setembro.

As condições (não) oferecidas para a participação no casting geraram de imediato insatisfação perante os interessados, tendo sido nesse momento que o ator Igor Daniel Pais foi chamado a intervir. Fundador da conta de Instagram intitulada 'Mais Que Um Casting', que tem como propósito partilhar com os seguidores informações de oportunidades de trabalho relacionadas com o mundo artístico, Igor foi abordado para denunciar nesta plataforma o convite da Omaja.

Ao Notícias ao Minuto, Igor explica que decidiu pronunciar-se por ter considerado "indecentes" as condições propostas. "Não se fala destas situações e há cada vez mais pessoas que se sentem enganadas", garante o ator, embora revele que não para de receber mensagens com críticas, enviadas por fãs da artista, de tal forma que foi obrigado a desativar os comentários da publicação.

"Algumas pessoas estavam a ser indecentes. Não estava a acusar a Bárbara mas sim a reportar a situação, este abuso que existe nos castings e a falta de condições por parte de algumas produtoras", acrescentou.

Foi depois da partilha feita por Igor Daniel Pais ter tido visibilidade que Bárbara Bandeira, segundo diz a própria, teve conhecimento do sucedido. A cantora enviou uma mensagem ao responsável do perfil e justificou-se da seguinte forma: "Acabei de ver o post e não tinha conhecimento disto. Ao que parece é um e-mail 'modelo' mas para mim, como em todos os meus videoclipes, não faz sentido. No fundo até agradeço terem reportado esta situação e vou pessoalmente resolver com a produtora, é a primeira vez que trabalho com eles e gostava mesmo de não estar associada a algo com o qual não me identifico nem tenho culpa, no fundo. Obrigada por alertares, qualquer coisa estou disponível para ajudar".

© Reprodução Instagram

A Omaja, vale sublinhar, foi a produtora responsável pelo videoclipe 'Agarra em Mim', de Ana Moura e Pedro Mafama.

Bastou pouco tempo para que a denúncia feita por Igor 'viajasse' do Instagram para o X, antigo Twitter. À imagem do que acontece habitualmente nesta rede social,

afinal, esta situação é sequer legal?

O Fama ao Minuto contactou fonte da Autoridade para as Condições do Trabalho e aguarda um esclarecimento adicional. Também a produtora Omaja foi abordada, ainda que não tenhamos obtido qualquer resposta até ao momento da publicação deste artigo. Já a Notable, agência que representa Bárbara Bandeira, reforça que a mensagem enviada pela cantora a Igor Daniel Pais é a única declaração que a mesma pretende fazer sobre este tema.

