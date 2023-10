Apesar de fazerem frequentemente férias em família, Elsa Pataky e Chris Hemsworth decidiram que desta vez iriam para destinos diferentes.

Enquanto o ator que dá vida a 'Thor' se encontra na gelada Islândia com a filha mais velha do casal, India, tendo já partilhado fotografias dessa viagem nas redes sociais, a atriz está com os filhos mais novos no Japão.

Na sua conta no Instagram, Elsa publicou algumas fotografias destes dias com Tristan e Sasha na capital japonesa.

"Férias em Tóquio", escreveu, na legenda das fotografias.

