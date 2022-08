Ana Rita Clara é fã das noites de verão e do rosto livre de maquilhagem. Quem o diz é a própria, através de uma publicação feita esta segunda-feira, dia 1 de agosto, na rede social Instagram.

"Quem mais adora estas noites quentes de verão, aquelas onde nos sentimos livres, leves e soltas? Em que sabe tão bem pele ao natural, no makeup e cabelo ao vento?", questionou a apresentadora da TVI.

"Adoro maquilhagem e todos esses momentos… mas quem me tira esta pureza, esta frescura e liberdade e estas noites de verão tira-me tudo", confessou, na legenda de uma fotografia em que surge sem maquilhagem e com uma camisa com padrão colorido.

