Nucha esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, 1 de novembro, onde falou do impacto negativo que a pandemia teve na sua carreira enquanto cantora, à semelhança do que aconteceu com a maioria dos artistas.

"Quando não tinha muitos espetáculos, tinha o plano B, que era ser relações públicas. De 2019 para 2020 iria comemorar os meus 30 anos de carreira e tinha uma tour marcada", refere, notando que se viu obrigada a desmarcar os espetáculos.

"Sinto-me uma privilegiada hoje, quase dois anos depois, porque se pensei no princípio que o mundo ia acabar para mim, tinha outra arte. Era artesã há muitos anos, mas fazia assim as coisas por hobbie", contextualizada.

Nucha começou então a mostrar como é que criava as suas peças através de vídeos em direto no Facebook, começando a vender, de forma gradual, algumas das suas criações.

Atualmente, a artista nota que o artesanato é a sua principal atividade, devido à falta de convites para atuações. "Como cantora, depois disto estar mais aberto - e ainda bem que já há colegas no ativo e a trabalharem - eu, para ser honesta, não tenho contactos nenhuns para espetáculos. Tenho saudades do palco, porque é amor, mas por outro lado sinto-me tão feliz a fazer bijuteria que acabo por não sentir tanto essa tristeza, porque estou realizada".

