Selena Gomez recebeu uma carinhosa mensagem da amiga Nicola Peltz Beckham através de uma publicação que foi feita no Instagram.

A mulher de Brooklyn Beckham usou as stories da sua página na rede social para partilhar uma imagem de Selena Gomez a maquilhar-se e não resistiu e surpreender a amiga com doces palavras.

"Selena Gomez, a mais linda por dentro e por fora", escreveu junto da referida imagem.

Como destaca a People, Selena e Nicola tornaram pública a amizade pela primeira vez em novembro de 2022, quando comemoraram juntas o lançamento do documentários da cantora, 'My Mind & Me'. Desde então, têm-se mostrado inseparáveis.



© NICOLA PELTZ BECKHAM/INSTAGRAM

