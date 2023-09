Atenção, fãs de Selena Gomez! Gostam de copiar o estilo da cantora e atriz? Recentemente, a artista foi apanhada, em Santa Mónica, nos Estados Unidos, a usar uns mocassins da Aldo e, ótimas notícias, custam menos de 100 euros.

Sim, leu bem! É um modelo 'chuncky' disponível em duas cores preto e branco - aliás a cantora tem as duas versões no armário, algo comprovado através das redes sociais - e têm um detalhe, em cima, feito em metal.

Estão disponíveis na loja online da marca de calçado e custam 89,95 euros. Já os tamanhos começam no 35 e terminam no 41 - em preto existem ainda no 42.5. 'Aldo Baberiel' é o nome do modelo.

A artista com a versão em preto:

Selena Gomez © Reprodução Instagram / @selenagomez

E com a versão em branco: