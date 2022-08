Selena Gomez está pronta para, eventualmente, deixar a música e a representação e concentrar-se apenas na vida pessoal.

A cantora e atriz confessou no podcast 'Giving Back Generation': "Espero casar-me e ser mãe. Eventualmente, vou cansar-me de tudo isto, por isso provavelmente vou dedicar a maior parte da minha vida à filantropia antes de descansar de vez".

A artista explicou que acompanhar o crescimento da meia-irmã Gracie Teefey, de oito anos, deixou-a com uma certeza: quer ser mãe.

"Eu basicamente tenho que ver essa pequena pessoa a tornar-se num adulto. Não há sensação melhor no mundo. Sinto-me mãe, de alguma forma, mesmo que não seja. É muito gratificante ver que a vida era tão simples a dada altura. Quero aproveitar a vida como ela aproveita", disse.

Como recorda o Page Six, esta não é a primeira vez que a cantora fala do desejo de construir uma família. No podcast 'Awards Chatter' do The Hollywood Reporte, Selena confessou que gostava de ter quatro filhos.

Leia Também: Novo casal? Selena Gomez desfruta de jantar com amigos e Andrea Iervolino