Selena Gomez confessou que costumava ter uma "relação perigosa" com as redes sociais. A artista, de 29 anos, já tinha revelado anteriormente que decidiu fazer uma pausa do Instagram em nome da sua saúde mental, uma vez que a constante comparação tinha posto em causa a sua autoestima.

"Naquela altura o Instagram era o meu mundo e foi muito perigoso. Quando tinha 20 e poucos anos sentia que não era bonita o suficiente. Houve um período na minha vida em que pensava que precisava de maquilhagem e não saía sem ela. Quanto mais envelheci, mais me apercebi de que precisava de tomar controlo do que sentia. Queria olhar para o espelho e sentir-me confiante com quem eu era", notou.

Tendo isto em conta, Selena decidiu tomar uma decisão mais radical. A artista deixou de ter acesso às suas próprias contas, sendo uma equipa que faz a gestão das redes sociais por ela.

"Fazer uma pausa das redes sociais foi a melhor decisão que alguma vez tomei em nome da minha saúde mental. Criei um sistema em que não tenho acesso às minhas passes. E o ódio desnecessário e comparações desapareceram assim que desliguei o meu telemóvel. Terei momentos em que esse sentimento estranho voltará, mas agora tenho um melhor relacionamento comigo mesma", completou, numa entrevista com a revista InStyle.

