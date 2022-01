Selena Gomez perdeu o medo de completar 30 primaveras. A cantora, de 29 anos, falou sobre o envelhecimento e de como aprendeu a aceitar a passagem do tempo numa entrevista à revista People.

"Adoro crescer. Quando era mais nova, tinha um pouco de medo, e pensava que a minha vida ia ser tão diferente. Mas agora estou do género, 'isto não era o que esperava, e não podia estar mais entusiasmada'", sublinhou.

"Deixei de me importar com o que as pessoas dizem, e isso tem sido maravilhoso", evidenciou ainda.

Esta tem sido uma boa fase na vida de Selena. A cantora lançou recentemente o seu novo álbum, 'Revelación', no qual canta em espanhol.

Importa notar que Selena Gomez irá completar 30 anos no dia 22 de julho.

Leia Também: Revelada a nova (e enorme) tatuagem nas costas de Selena Gomez