Selena Gomez acabou de adicionar uma nova tatuagem à sua extensa coleção da referida arte corporal.

A cantora, de 28 anos, desenhou uma cruz pintada de preto, feita pelas mãos de Keith “Bang Bang” McCurdy, que foi quem mostrou o resultado final da tatuagem nas redes sociais.

No Instagram, McCurdy publicou um vídeo de Selena Gomez onde esta mostra a nova marca que tem no corpo, na zona do ombro. Veja abaixo:

Leia Também: Selena Gomez destaca imagens com a melhor amiga Taylor Swift