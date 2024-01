Selena Gomez, Taylor Swift e Keleigh Teller foram as protagonistas de um vídeo dos Globos de Ouro 2024 que se tornou 'viral'.

O momento deu que falar nas redes sociais e muitos foram os internautas que se esforçaram para desvendar o teor da conversa entre as três amigas. Alguns 'especialistas' em leitura labial apontaram que o diálogo seria sobre Kylie Jenner e Timothée Chalamet.

"Eu pedi uma foto com ele e ela disse não", teria dito Selena para as amigas. "Com o Timothée?", questiona Teller, seguido por uma afirmação com a cabeça da atriz e uma expressão de choque de Taylor.

No entanto, parece que a história não foi bem assim. De acordo com o relato de uma fonte próxima de Selena à revista People, a atriz nem sequer se terá cruzado com o casal, motivo pelo qual não terá sido esse o teor da conversa.

"Ela não estava a fazer referência a nada sobre o Timothée ou a Kylie”, disse a fonte.

