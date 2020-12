O país está de luto desde que no passado sábado se tornou pública a morte da jovem Sara Carreira. A jovem cantora, de 21 anos, filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda, perdeu a vida num trágico acidente de viação.

Às muitas mensagens de força e coragem para todos os que ficaram abalados com esta perda, juntam-se agora as palavras de Rita Pereira. A atriz quis começar esta semana particularmente delicada com uma mensagem inspiradora.

"Precisamos desta imagem para começar a semana. Só para nos distrairmos por segundos. Eu sei que é difícil obrigar a mente a esquecer o que o coração nos relembra a todo o instante. É um exercício eterno, mas tem de ser feito para continuarmos a viver. Boa semana para todos, carregada de amor, paz, perdão e resiliência", escreve o rosto da TVI na legenda de um conjunto de imagens onde mostra os companheiros de quatro patas.

Eis abaixo a publicação:

Leia Também: "Em choque". Famosos reagem à morte de Sara Carreira