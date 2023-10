Um dos seguranças que trabalhou com Taylor Swift durante a mais recente digressão da cantora, intitulada 'The Eras Tour', optou por abandonar o cargo e seguir para Israel, de forma a ajudar no combate contra o Hamas.

De acordo com a revista Variety, que divulgou esta informação, o homem, que decidiu não ser identificado, juntou-se às Forças de Defesa de Israel (FDI) e através de um comunicado justificou este ato.

"Tive uma ótima vida nos Estados Unidos da América. Consegui um emprego de sonho, que adoro, ótimos amigos que chamo de família e uma casa muito confortável. Eu não precisava de vir… mas não poderia ficar de fora enquanto famílias são massacradas e queimadas vivas nas suas casas, apenas por serem judeus ou israelitas", começou por dizer o segurança, citado pela Variety.

"Enquanto um lado protege bebés, crianças e idosos, o outro usa-os como escudos humanos! Será um insulto aos animais em todo o mundo chamá-los de 'animais', mas estes não são seres humanos. Eles mataram e massacraram famílias nas suas camas ao lado dos seus animais de estimação e depois incendiaram-lhes as casas! Tentem imaginar isto a acontecer ao lado das vossas casas, com os vossos vizinhos ou com uma família que conhecem. Não estou apenas aqui com Israel. Estou aqui com a humanidade", rematou.

Taylor Swift, até ao momento, não se pronunciou acerca desta decisão do seu funcionário.

Importa lembrar que o Hamas, movimento islamita, lançou a 7 de outubro um ataque surpresa contra o território israelita.

